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Крымская газета

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Путин наградил крымчан за спасение экипажа танкера «Волгонефть 212»

Путин наградил крымчан за спасение экипажа танкера «Волгонефть 212»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении начальника аварийно-спасательной группы Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» Игоря Цепы и сотрудника отряда Виталия Кузякова медалями "За спасения погибавших", сообщаетКП-Крым.

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