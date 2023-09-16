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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Шойгу показал Ким Чен Ыну современную авиатехнику ВКС России. Видео

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на аэродром Кневичи. Там министр обороны РФ Сергей Шойгу показал северокорейскому лидеру современную авиатехнику Воздушно-космических сил России, среди которой гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

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