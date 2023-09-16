Шойгу показал Ким Чен Ыну современную авиатехнику ВКС России. Видео

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на аэродром Кневичи. Там министр обороны РФ Сергей Шойгу показал северокорейскому лидеру современную авиатехнику Воздушно-космических сил России, среди которой гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на аэродром Кневичи. Там министр обороны РФ Сергей Шойгу показал северокорейскому лидеру современную авиатехнику Воздушно-космических сил России, среди которой гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
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