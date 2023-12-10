Боевые действия на Украине и в Газе породили неожиданный глобальный дефицит

В мире ожидается глобальный дефицит пороха. Об этом сообщает американский еженедельник Newsweek со ссылкой на Vista Outdoor — управляющую компанию многих предприятий по производству огнестрельного оружия.
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