Русская весна
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Русская весна

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  • Дмитрий Боев
    Всё так. Никто не может изменить древнего правила: враги не предают. Предают "свои", причём, чаще всего, в наиболее к...Внутренний враг: ...
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Боевые действия на Украине и в Газе породили неожиданный глобальный дефицит

Боевые действия на Украине и в Газе породили неожиданный глобальный дефицит

В мире ожидается глобальный дефицит пороха. Об этом сообщает американский еженедельник Newsweek со ссылкой на Vista Outdoor — управляющую компанию многих предприятий по производству огнестрельного оружия.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Вот и  ЛАДУШКИ , пусть Запад и  РАЗЗОРЯЕТСА  теперь ....!!!
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13 час.
Махамбет Толеугазин
...  порох всегда был в цене ...
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12 час.

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