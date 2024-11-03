МО России: ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении свыше 150 человек

В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении свыше 150 человек. «За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — сообщили в ведомстве.