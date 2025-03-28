Команда Трампа подверглась жесткой критике за утечку данных из Signal

Поставила под угрозу своих военных и дипломатов команда по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, когда в обсуждение военных планов в чате мессенджера Signal по ошибке добавили журналиста, заявили экс-агенты ЦРУ 27 марта, сообщает телеканал ABC.