Ученые открыли секрет, как быстрее и лучше усваивать информацию

Какие только способы не применяют студенты, чтобы быстрее и качественнее усваивать учебный материал. Кто-то читает лекции вслух, кто-то кладет учебники под подушку, а есть и такие, что обращаются к магии.
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