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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сушинский о ЦСКА: «Команду очень сильно подбрасывает в этом году. Молодежь пока не может заменить ушедших лидеров»

– Конечно, я смотрю интересные матчи с участием ЦСКА. Команду очень сильно подбрасывает в этом году. То она 7:0 выигрывает, то 7:0 проигрывает.

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