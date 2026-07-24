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Царьград

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Нашли в капусте: 13 нелегалов поймали в теплицах под Челябинском

Нашли в капусте: 13 нелегалов поймали в теплицах под Челябинском

Теперь ищут их работодателя. Что ему грозит.Рейды в тепличных хозяйствах провели сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области вместе с коллегами из Аргаяшского района и Росгвардией.

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