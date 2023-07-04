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"Новая газета": журналист Милашина и адвокат Немов вылетели спецрейсом из Беслана в Москву

"Новая газета": журналист Милашина и адвокат Немов вылетели спецрейсом из Беслана в Москву

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, на которых напали неизвестные в Чечне, покинули Беслан и вылетели в Москву на специальном рейсе вместе с главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым, сообщает Telegram-канал издания.

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