Эхо войны: в районе деревни Путилово обезвредили взрывоопасный предмет

В Тверской области ликвидировали взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. 24 июля 2026 года в районе деревни Путилово (Калининский муниципальный округ) группа специальных (взрывных) работ аварийно‑спасательной службы Тверской области обнаружила взрывоопасный предмет — 81‑мм миномётную мину времён Великой Отечественной войны.
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