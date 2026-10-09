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«Яндекс» нашел способ сократить сбои после повреждения дата-центра

«Яндекс» договорился с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном переносе данных и сервисов клиентов Yandex Cloud, работа которых оказалась нарушена после атак БПЛА на дата-центры компании.

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