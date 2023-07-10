Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, прозванный за умение выходить сухим из любой воды «тефлоновым Марком», назвал разногласия внутри правящей коалиции «непреодолимыми» и представил королю Виллему-Александеру, вынужденному срочно вернуться из отпуска, прошение об отставке возглавляемого им правительства.
Мигранты свалили правительство Нидерландов
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нашему руководству страны пора бы понять к чему приводит принятие мигрантов ,да ещё и с размещением на ПМЖ , принятием на работу на руководящие и ключевые посты . Пока не поздно надо издать указ президента по выдаче гражданства , предоставления услуг медицинских , предоставлении работы , постоянного жилья и постоянной регистрации , приобретении жилья , учёбы в дошкольных учреждениях , мест в детских садах и т.д. А не имеющих законных прав нахождения в стране отправлять за их счёт и выплатой штрафов домой
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4 час.
Александр Ляшенко
Мигрант в России должен работать, а прибывать в Россию должен только по приглашению предпринимателя,который и будет за него отвечать.Он должен приглашаться один без жены и детей.Он в России не должен размножаться и не должен грузить российскую инфраструктуру детьми и беременными жёнами.Как только появилась у мигранта семья,его и семью, тут же должны депортировать .Без проволочек.
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54 мин.
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