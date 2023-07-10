Мигранты свалили правительство Нидерландов

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Нашему руководству страны пора бы понять к чему приводит принятие мигрантов ,да ещё и с размещением на ПМЖ , принятием на работу на руководящие и ключевые посты . Пока не поздно надо издать указ президента по выдаче гражданства , предоставления услуг медицинских , предоставлении работы , постоянного жилья и постоянной регистрации , приобретении жилья , учёбы в дошкольных учреждениях , мест в детских садах и т.д. А не имеющих законных прав нахождения в стране отправлять за их счёт и выплатой штрафов домой