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Специалист в области искусственного интеллекта орловец Марков предсказал скорую трансформацию профессий

Специалист в области искусственного интеллекта орловец Марков предсказал скорую трансформацию профессий

В мире происходит революция культуры и технологий под влиянием нейросетей. Руководитель отдела междисциплинарных проектов Политехнического музея Алексей Бутырин разместил в YouTube обстоятельный диалог об истории и будущем нейросетей с ведущим специалистом в России в области искусственного интеллекта и машинного обучения Сергеем Марковым.

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