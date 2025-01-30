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Дания даёт разрешение для работы на газопроводе «Северный поток — 2»...

Дания даёт разрешение для работы на газопроводе «Северный поток — 2»...

Может тут дела в Гренландии. Датчанам больше нечем ответить. 28 января 2025 года Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на проведение ряда работ на объекте газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море.

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Комментарии
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Николай Жариков
Думал это не получится у америкосов оказывается уже началось.Они точно выкупят северный поток даже поменяют его на УКР и всё российский газ будет продавать США и на крючке у них будет и ЕС и Россия.НЕ хотелось бы этого
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1 д.
АЛ
Александр Лагуткин
Вся европейская экономика последние полвека развивалась и процветала на дешевых российских энергоносителях. Сейчас США планомерно убивают экономику европейских конкурентов, оставив их без дешевых энергоносителей и навязав свои в разы более дорогие.
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1 д.
ФС
Фарит Сафиуллин
Амеры поставят свой счетчик... и все этот газ будит нетоксичным
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18 час.
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