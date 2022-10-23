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Рогозин помог военным в Донецке

Рогозин помог военным в Донецке

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин помог военным в Донецке, доставив им обмундирование. Рогозин уточнил, что отвез в Корпус Народной милиции Минобороны Донецкой Народной республики зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса.

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