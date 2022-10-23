Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин помог военным в Донецке, доставив им обмундирование. Рогозин уточнил, что отвез в Корпус Народной милиции Минобороны Донецкой Народной республики зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса.