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Свежие мемы на утро 4 августа: про лето, работу и лампочку

Свежие мемы на утро 4 августа: про лето, работу и лампочку

Свежая порция юмора на вторник Утро вторника — отличный повод поднять себе настроение. В новой подборке — забавные картинки про то, как планы на лето разбиваются о реальность, и другие жизненные ситуации.

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