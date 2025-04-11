Жители Смоленской области массово спасают аистов от голодной гибели

Из-за обрушившегося на Смоленскую область циклона птицам ложно найти пропитание под толщей снега Жители Смоленской области спасают аистов от голодной смерти - снег, укрывший земли региона в апреле, мешает птицам найти пропитание.
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