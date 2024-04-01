Последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 апреля 2024 года: Как убивали перебежчика, сколько приближенных выгнал Зеленский и в чем уличили Сырского

Зеленский сообщил, что кадровые перестановки в его офисе продолжатся. REUTERSСегодня 15K прочитали Более 305 человек ВСУ потеряли на Донецком направлении «Западная» группировка войск на Купянском направлении отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ, потерявших до взвода, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», РСЗО «Град», станцию РЭБ «Нота» и склад боеприпасов ВСУ.