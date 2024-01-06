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Продюсер Андрей Разин обозвал певца Сергея Лазарева "коршуном и шакалом"

Продюсер Андрей Разин обозвал певца Сергея Лазарева "коршуном и шакалом"

Очередной конфликт случался после исполнения артистом песни из репертуара группы "Ласковый май".Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обвинил звезду российской эстрады певца Сергея Лазарева в краже творчества мальчишеского коллектива.

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Комментарии
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Р
Рекрут
видать разин совсем без финансов....как эти особи уже достали в своем обосранном хлеву.
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15 час.

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