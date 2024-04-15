Депутат Госдумы рассказала, как предупредить паводки в регионах: «Никаких мораториев на проверки»

По данным МЧС, число подтопленных из-за паводков домов в России превысило 15 тысяч. Депутат Госдумы Нина Останина рассказала «ФедералПресс», кто должен отвечать за последствия стихийных бедствий в регионах РФ:За последствия стихийных бедствий должны отвечать чиновники, которые их допустили, считает депутат.