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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Депутат Госдумы рассказала, как предупредить паводки в регионах: «Никаких мораториев на проверки»

Депутат Госдумы рассказала, как предупредить паводки в регионах: «Никаких мораториев на проверки»

По данным МЧС, число подтопленных из-за паводков домов в России превысило 15 тысяч. Депутат Госдумы Нина Останина рассказала «ФедералПресс», кто должен отвечать за последствия стихийных бедствий в регионах РФ:За последствия стихийных бедствий должны отвечать чиновники, которые их допустили, считает депутат.

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