Политолог Светов перечислил горячие точки на планете, где может вспыхнуть война

Новые горячие точки намечаются на карте мира. Будут ли это локальные долгоиграющие конфликты или есть риск перерастания в третью мировую войну — ответы на эти вопросы искал ведущий программы «ЧП» на «360» Иван Бер вместе с политологом Юрием Световым.