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Политолог Светов перечислил горячие точки на планете, где может вспыхнуть война

Политолог Светов перечислил горячие точки на планете, где может вспыхнуть война

Новые горячие точки намечаются на карте мира. Будут ли это локальные долгоиграющие конфликты или есть риск перерастания в третью мировую войну — ответы на эти вопросы искал ведущий программы «ЧП» на «360» Иван Бер вместе с политологом Юрием Световым.

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