Политолог Светов перечислил горячие точки на планете, где может вспыхнуть война

Новые горячие точки намечаются на карте мира. Будут ли это локальные долгоиграющие конфликты или есть риск перерастания в третью мировую войну — ответы на эти вопросы искал ведущий программы «ЧП» на «360» Иван Бер вместе с политологом Юрием Световым.
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