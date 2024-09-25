В Тамбове полицейские задержали саратовца с крупной партией мефедрона

В управление по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России поступила оперативная информация о том, что житель соседнего региона собирается приехать на машине в Тамбов и сбыть на территории города особо крупную партию синтетического наркотика.
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