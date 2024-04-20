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Минцифры предложило оказать поддержку семье военкора Семена Еремина

Минцифры предложило оказать поддержку семье военкора Семена Еремина

Минцифры РФ окажет любую помощь близким и членам семьи погибшего военкора «Известий» Семена Еремина. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуд Шадаев в официальном Telegram-канале.

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