Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Боевые голубки» как последняя надежда Зеленского?

«Боевые голубки» как последняя надежда Зеленского?

Скорее всего, он надеется, что «боевые пи.» будут биться за свои идеалы не жалея собственной жо., ну вы поняли чего.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
зачистка должна быть стопроцентной чтобы ни одна радужная тварь не уползла...
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3 д.
Анатолий Анатольев
Фарион с внуком уже собрались бежать!!!! Но разве в палату №6!
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2 д.
Olegus
Какой автор &quot;тактичный&quot;, как стесняется употреблять слово педераст. А между тем, это научный термин. Самый верный способ вылечить болезнь - это назвать правильный диагноз: не  &quot;пи..&quot;, а педераст!
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2 д.

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