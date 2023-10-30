Скорее всего, он надеется, что «боевые пи.» будут биться за свои идеалы не жалея собственной жо., ну вы поняли чего.
«Боевые голубки» как последняя надежда Зеленского?
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
зачистка должна быть стопроцентной чтобы ни одна радужная тварь не уползла...
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3 д.
Анатолий Анатольев
Фарион с внуком уже собрались бежать!!!! Но разве в палату №6!
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2 д.
Olegus
Какой автор "тактичный", как стесняется употреблять слово педераст. А между тем, это научный термин. Самый верный способ вылечить болезнь - это назвать правильный диагноз: не "пи..", а педераст!
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2 д.
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