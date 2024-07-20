Вспышка смертельного листериоза охватывает Соединенные Штаты и Канаду

За последние дни в Соединенных Штатах Америки произошло несколько смертельных случаев, связанных с листериозом, серьезным бактериальным заболеванием, которое может привести к тяжелым симптомам и даже смерти.
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