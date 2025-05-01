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Полянский подтвердил готовность миссии России в ООН работать с Уолцем

Полянский подтвердил готовность миссии России в ООН работать с Уолцем

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил готовность миссии России в ООН к работе с Майком Уолтцем, которого 1 мая выдвинул кандидатом на пост постпреда США при Организации Объединённых наций президент Дональд Трамп.

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