Полянский подтвердил готовность миссии России в ООН работать с Уолцем

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил готовность миссии России в ООН к работе с Майком Уолтцем, которого 1 мая выдвинул кандидатом на пост постпреда США при Организации Объединённых наций президент Дональд Трамп.
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