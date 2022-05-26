Во Владивостоке проведут "Дальневосточный ужин" с тонной морепродуктов

Лучшие рестораторы приготовят блюда дальневосточной кухни, чтобы привлечь туристов.Во Владивостоке состоится самое масштабное в истории города гастрономическое событие — «Дальневосточный ужин» под открытым небом на набережной Спортивной гавани.