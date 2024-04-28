Как украинская мобилизация стала общеевропейской

Шёл непонятно какой по счёту год СВО. Из своей столицы Велики Цвинтари (что в переводе на русский означало Большие Кладбища) в Закарпатье украинский президент в очередной раз призвал своих западных союзников отправить всех украинских мужчин на защиту страны.