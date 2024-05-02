«Это будет катастрофа»: французский военкор Нива рассказала, чем опасна потеря Часова Яра для ВСУ

Сегодня 1,1K прочитали Если Вооруженные силы РФ возьмут Часов Яр в ДНР под контроль, они получат возможность обстреливать железнодорожный узел Вооруженных сил Украины в Константиновке, предупредила военный корреспондент из Франции Анн Нива в эфире канала LCI.