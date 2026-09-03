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Путин назвал ответные удары России чувствительными для открывших «ящик Пандоры»

Путин назвал ответные удары России чувствительными для открывших «ящик Пандоры»

Когда Украина начала наносить удары по сугубо гражданским объектам, таким как нефтеперерабатывающие предприятия, Россия была вынуждена отвечать зеркально, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума.

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