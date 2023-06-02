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Политик Дмитрий Табачник обвинил Зеленского в развитии коррупции на Украине за счет Евросоюза

Политик Дмитрий Табачник обвинил Зеленского в развитии коррупции на Украине за счет Евросоюза

Украинский политик Дмитрий Табачник рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский покрывает чиновников, которые развивают коррупцию в Киеве.

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