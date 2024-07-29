Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Концепция "обратного истощения"... или как Запад открыл для себя дзю-до...

Концепция "обратного истощения"... или как Запад открыл для себя дзю-до...

Помницца, ещё два года назад целые армии финансовых аналитиков и экспертов, в режиме 24/7, как только не склоняли финансово-экономический блок российского правительства, с американскими марионетками Э.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Много  ценного  есть в  мыслях автора.
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5 час.
А
Александр
В Бога надо верить, а не в идолов. Верующий Сталин такой запас прочности стране создал, что и ворью хватило, и пиндосам с шавками, и союзникам: армии и флоту. И что бы себе не приписывал порхающий в верхах отстой, этот факт не исказить, не вычеркнуть. Умиляемся крещением Руси. Но надо и не забывать про русский дух и Русь. Сталин не забывал, и в 45-м тост за русский народ поднял. А лицемерные споры в отстойных кругах при неуклонном росте доходов нуворишей и цен на макарошки, это типа вопля «аэроплан!» на базаре, когда в это время кто-то ловко вывернул карман.
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5 час.
Вадим Сиражев
Истощение... Только Запад гуляет на чужие - у них госдолг выше ВВП. А мы? Снова в 90-е без соли &quot;ножки Ткачева&quot; доедать? Сейчас основной товарооборот с Китаем. Дорога перегружена, платежи почти невозможны. Можно, конечно, хорохориться и дальше. А жить люди уже стали в разы беднее. И конца этому уничтожению россиян не видно
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49 мин.

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