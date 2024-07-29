Концепция "обратного истощения"... или как Запад открыл для себя дзю-до...

А

Александр

В Бога надо верить, а не в идолов. Верующий Сталин такой запас прочности стране создал, что и ворью хватило, и пиндосам с шавками, и союзникам: армии и флоту. И что бы себе не приписывал порхающий в верхах отстой, этот факт не исказить, не вычеркнуть. Умиляемся крещением Руси. Но надо и не забывать про русский дух и Русь. Сталин не забывал, и в 45-м тост за русский народ поднял. А лицемерные споры в отстойных кругах при неуклонном росте доходов нуворишей и цен на макарошки, это типа вопля «аэроплан!» на базаре, когда в это время кто-то ловко вывернул карман.