В Усть-Ишиме из-за паводка начали закрываться учреждения. С 9 по 13 мая "Сбербанк" НЕ БУДЕТ обслуживать клиентов: в связи с угрозой подтопления офис закрывается.
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В Усть-Ишиме из-за паводка начали закрываться учреждения. С 9 по 13 мая "Сбербанк" НЕ БУДЕТ обслуживать клиентов: в связи с угрозой подтопления офис закрывается.