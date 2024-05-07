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Новости Омска

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В Усть-Ишиме из-за паводка начали закрываться учреждения

В Усть-Ишиме из-за паводка начали закрываться учреждения. С 9 по 13 мая "Сбербанк" НЕ БУДЕТ обслуживать клиентов: в связи с угрозой подтопления офис закрывается.

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