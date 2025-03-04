Болеем за нашу Светлану На получение национальной премии "Женщина Волгоградской области 2024 года" представлена директор Тростянского Центра культуры Светлана АБРОСИМОВА.
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Болеем за нашу Светлану На получение национальной премии "Женщина Волгоградской области 2024 года" представлена директор Тростянского Центра культуры Светлана АБРОСИМОВА.