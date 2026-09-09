Иран ввел запретную для судоходства зону у Ормузского пролива

Иран объявил о введении запретной для судоходства зоны в районе Ормузского пролива. Суда, которые войдут в этот район, будут подвергаться ограничениям и лишаться ряда услуг.
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