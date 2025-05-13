"5,8 промилле? Серьёзно?": Что не так в главной версии гибели девушки, тело которой нашли на заборе. Русские не стали молчать

"Испугалась, пыталась перелезть забор и случайно погибла": что не так в главной версии смерти девушки, тело которой нашли на заборе? Русские обозреватели и журналисты не стали молчать, высказывая самые неудобные доводы: "5,8 промилле? Серьёзно?" Могла ли девушка выпить смертоносную дозу алкоголя и как сейчас обстоят дела с расследованием - в материале Царьграда.