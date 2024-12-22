Конец декабря станет важной датой: семьи с детьми получат дополнительное пособие Ирэн ОрлонскаяПеред наступлением новогодних праздников россияне могут получить СМС-уведомления о начислении нового пособия.
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