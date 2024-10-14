В Хакасии возбуждены уголовные дело о неправомерном доступе к компьютерной информации

Сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Хакасия совместно с коллегами из регионального УФСБ установлено, что жительница города Сорск 1984 года рождения, работая в компании сотовой связи, осуществила неправомерный доступ к охраняемой законом информации.