В польском Бытоме начали демонтаж обелиска на кладбище советских воинов

В польском городе Бытом Силезского воеводства начались работы по сносу памятного обелиска, установленного на территории захоронения военнослужащих Красной армии.
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