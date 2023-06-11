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Путин отметил роль Народного фронта в поддержке бойцов СВО и жителей новых регионов

Путин отметил роль Народного фронта в поддержке бойцов СВО и жителей новых регионов

Президент России Владимир Путин поздравил Народный фронт с десятилетием учредительного съезда и отметил роль движения развитии гражданского общества, а также в поддержке участников спецоперации и жителей новых регионов.

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