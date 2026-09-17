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Аргументы недели

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На Кубани обсудили итоги работы предприятий потребительской сферы региона

На Кубани обсудили итоги работы предприятий потребительской сферы региона

Туризм стимулирует спрос   Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель провел совещание, на котором обсуждались итоги работы предприятий потребительской сферы региона.

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