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Мировое обозрение

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Задают темп: Иксанов и Арапов заняли топ в списке лучших медиаменеджеров России

Задают темп: Иксанов и Арапов заняли топ в списке лучших медиаменеджеров России

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов и глава объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов вошли в число лауреатов XXVII рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».

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