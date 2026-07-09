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Эксперт Козюлин: угроза для РФ в планах ЕС разрабатывать ракеты разной дальности

Эксперт Козюлин: угроза для РФ в планах ЕС разрабатывать ракеты разной дальности

Для России куда более долгосрочное значение могут иметь не заявления НАТО в итоговой декларации, а оборонно-промышленные инициативы альянса — развитие антидронных систем, беспилотных технологий и европейских средств дальнего высокоточного удара.

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