Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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Новый литературный конкурс-фестиваль «Живые души» учреждён в Воронеже

Новый литературный конкурс-фестиваль «Живые души» учреждён в Воронеже

Творческий Альянс, созданный по инициативе группы литераторов, чтецов и художников Воронежа, учредил Литературный конкурс-фестиваль «Живые души».

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