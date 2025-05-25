20 соседей, общение с которыми превращается в ежедневное шоу

Многим хочется иметь с соседями нормальные или хотя бы нейтральные отношения. Но иногда жизнь складывается так, что за стенкой или через забор обитают такие кадры, которые по-хорошему ну никак не понимают.
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