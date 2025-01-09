В Смоленской области страховые пенсии выросли на 7,3%

Проиндексированные выплаты получат более 262 тысяч человек С 1 января 2025 года отделение Социального фонда России по Смоленской области проиндексировало страховые пенсии работающих и неработающих жителей региона.
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