Зарудницкий: украинский конфликт рискует перерасти в крупномасштабную войну

РИАМО - 7 мар. Украинский конфликт может перейти в крупномасштабную войну в Европе, а его окончание еще не гарантирует завершения конфронтации с Западом, считает начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
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