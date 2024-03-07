Зарудницкий: украинский конфликт рискует перерасти в крупномасштабную войну

РИАМО - 7 мар. Украинский конфликт может перейти в крупномасштабную войну в Европе, а его окончание еще не гарантирует завершения конфронтации с Западом, считает начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.