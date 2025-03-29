Рубио назвал причины закрытия USAID

REUTERS/Nathan Howard Агентство США по международному развитию (USAID) давно отклонилось от своей первоначальной миссии, а затраты стали несравнимо высокими при такой низкой выгоде, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.
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