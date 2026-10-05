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Регионы России

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«Тоттенхэм» предложил 130 млн евро за аргентинского форварда Альвареса

«Тоттенхэм» предложил 130 млн евро за аргентинского форварда Альвареса

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» выразил заинтересованность в нападающем мадридского «Атлетико» Хулиане Альваресе и готов предложить за него сумму в 130 млн евро, сообщает El Nacional.

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