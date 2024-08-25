The Times: рок-группа Oasis может воссоединиться

Распавшаяся в 2009 году рок-группа из Британии Oasis может воссоединиться и дать концерты летом 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне, в Манчестере, а также выступить в качестве хедлайнера на музыкальном фестивале в Гластонбери.